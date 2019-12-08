التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين #السعودية و #البحرين

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام البحرين بالتعادل السلبي ضمن مباراة نهائي كأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين.

وأهدر اللاعب سلمان الفرج نجم المنتخب السعودي فرصة إحراز الهدف الأول للأخضر، وذلك بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب البحرين في النهائي.

ولم ينجح سلمان الفرج في تنفيذ ركلة الجزاء حيث سددها بعيدًا عن شباك منتخب البحرين في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كذلك سدد اللاعب سالم الدوسري كرة ارتطمت بعارضة المنتخب البحريني ليُحرم من إحراز الهدف الأول للأخضر.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج بالتصميم الجديد لـ كأس الخليج لكرة القدم، وذلك على حساب شقيقه منتخب البحرين اليوم الأحد في النهائي.

وصُمم الشكل الجديد لكأس الخليج الحالي في دولة إيطاليا، ليكون التصميم السادس للكأس منذ انطلاق الدورة الأولى في بطولة الخليج عام 1970.

ويريد الأخضر الفوز بكأس الخليج في تصميمه الجديد للمرة الأولى، وهو الهدف ذاته للمنتخب البحريني في مباراة اليوم.

يذكر أن مباراة السعودية والبحرين تُقام على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر.