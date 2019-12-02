التعادل السلبي يُخيم على مباراة #العراق ضد #اليمن

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة العراق ضد اليمن التي أُقيمت على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

العراق ضد اليمن

وبدأت مباراة العراق ضد اليمن بشكل سريع، وأشهر الحكم الكويتي أحمد العلي البطاقة الحمراء للاعب أسود الرافدين مصطفى محمد جبر، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتدخله بقوة على اللاعب أيمن الهاجري.

ولم يُقدم الفريقان الأداء المتوقع، حيث حاول كل منهما هز الشباك، إلا أنهما لم يُشكلا خطورة حقيقية على المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة العراق ضد اليمن بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد ناصر الجحوشي أن يفض اشتباك التعادل السلبي، وتحولت تسديدته إلى ركنية، وألغى حكم مباراة العراق ضد اليمن هدفًا للمنتخب اليمني بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وحاول أسود الرافدين هز الشباك، وسط أداء قوي من لاعبي المنتخب اليمني، ولكنهم لم ينجحوا في تسجيل هدف، لتنتهي مباراة العراق ضد اليمن بالتعادل السلبي.

وبعد مباراة العراق ضد اليمن اليوم، تصدر أسود الرافدين ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، وتأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما غادر المنتخب اليمني البطولة من الدور الأول برصيد نقطة واحدة.