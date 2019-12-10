التعاون يعلن مواعيد مبارياته في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم في نسخة 2020.

قرعة دوري أبطال آسيا 2020:

وأجريت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن تواجد التعاون في المجموعة الثالثة.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 فريق التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في المجموعة الثالثة، والتي تضم كلًّا من؛ الشارقة الإماراتي والدحيل القطري وبيروزي الإيراني.

مواعيد مباريات التعاون:

ويبدأ التعاون مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 بمواجهة الشارقة في الإمارات، يوم 11 فبراير، ويستضيف فريق الدحيل، يوم 18 من الشهر ذاته، ويلعب مع بيروزي في أرض محايدة، 2 مارس و7 إبريل.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الشارقة، يوم 20 إبريل، قبل أن يختتم سكري القصيم مشواره في دور المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بمواجهة الدحيل، في الرابع من مايو المقبل.