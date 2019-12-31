التعاون يغلق تدريباته قبل السوبر
استعدادًا لمواجهة النصر

التعاون يغلق تدريباته قبل السوبر

2019/12/31
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة عبدالله عسيري، إغلاق التمارين خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمباراة النصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وواصل التعاون تدريباته اليوم، وأدى لاعبوه عددًا من التمارين اللياقية عقب عمليات الإحماء، وقسم عسيري لاعبيه إلى مجموعتين تلعب الكرة من لمسة واحدة وبشكل سريع، قبل أن يطبق عددًا من الجمل الفنية من خلال مناورة على منتصف الملعب.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج هذا الموسم، والفوز بلقب كأس السوبر السعودي لمنح اللاعبين دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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