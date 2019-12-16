التعاون يُقرر علاج الزبيدي بالخارج

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، إبراهيم الزبيدي، للعلاج في الخارج.

وأوضح حساب نادي التعاون أنه تقرر مغادرة إبراهيم الزبيدي إلى أحد المراكز المتخصصة خارج السعودية، بعدما أكدت الفحوصات الطبية تجدد إصابته في عضلة الساق.

وعانى إبراهيم الزبيدي من إصابة التمزق في عضلة الساق خلال الفترة الماضية؛ ما تسبب في غيابه عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وخاض برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا قبل أن تعاوده الإصابة مرة أخرى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.