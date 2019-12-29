التعاون يُنهي عقد باولو سيرجيو بالتراضي

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي التعاون إنهاء عقد المدرب البرتغالي باولو سيرجيو وطاقمه المساعد بالتراضي بين الطرفين، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على الفترة الماضية وتمنى لهم التوفيق مستقبلًا.

وتم تكليف مساعد المدرب الوطني عبدالله عسيري لقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ويساعده مدرب الناشئين أمين عمر النور، ومدرب حراس المرمى مجدي عابد حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للفريق الذي يستعد لمباراة كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل، مؤكدًا في بيانه أنه “بعد توفيق الله ثم مساندة محبي النادي نجوم الفريق وجميع العاملين، سيتم العمل على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق طموحات التعاونيين”.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مؤخرًا، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة 5 مواجهات.

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