التعاون يُودع كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، وذلك بعد الخسارة من نادي أبها بهدف دون رد.

وسجل اللاعب أحمد النجعي الهدف الوحيد لفريق أبها عند حلول الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن نادي التعاون من إدراك هدف التعادل، كما لم ينجح أبها في إضافة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أبها وصعوده لدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن التعاون كان حامل لقب الموسم الماضي في بطولة كأس الملك بعد الفوز على نادي الاتحاد بثنائية لهدف في المباراة النهائية في شهر مايو الماضي.

وستُقام غدًا مباراة النصر وضمك بدور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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