التعليم تكشف عن التعديلات الجديدة في لائحة الوظائف

المواطن - الرياض

أجرت وزارة التعليم، عدة تعديلات على لائحة الوظائف الجديدة التي تقرر تأجيل تطبيقها بعد نهاية العام الدراسي، والتي لاقت انتقادات واسعة.

ونشرت الوزارة التعديلات على حسابها الرسمي في “تويتر”، ومنها نقل المعلم والمعلمة من رتبة إلى أخرى أعلى بالرقم الوظيفي نفسه دون شرط وجود وظائف شاغرة.

كما شملت التعديلات: “تجاوُز درجات السلم الجديد درجات السلم الحالي، وهو ما يعني استفادة المعلم من أساس الراتب”، بالإضافة إلى “تسكين جميع المعلمين على سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، وضمان عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين”.

وشهدت التعديلات أيضًا، رفع الحد الأدنى من الراتب ليبدأ من 5200 ريال بينما وصل الحد الأقصى إلى 23170 ريالًا، ويمكن لمن خدم لأكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلتين.

وأضافت التعديلات: “تسكين جميع المشرفين التربويين على رتبة معلم متقدم، ممن هم على المستوى السادس أو الخامس أو الرابع، وتسكين من حصل على مؤهل ماجستير أو دكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث إلى رتبة معلم مقدم”.

كما شملت البنود: “لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية، وإتاحة الفرصة للمعلمين ممن هم دون المؤهل الجامعي إمكانية الترقية إلى رتبة معلم ممارس بعد استيفائهم لشروط الترقية واستثناء من هم على رتبة مساعد معلم من الرخصة المهنية”.

وأضاف بيان الوزارة: “يمكن للمعلم الانتقال من رتبة إلى أخرى عن طريق الترقية من خلال إمضاء المدة الزمنية اللازمة والحصول على الرخصة المهنية وتحقيق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني”، مستكملًا “خدم جميع من يشغل الدرجة الخامسة في جميع المستويات بحصولهم على القفزة (علاوة مضاعفة)”.

ولاقت تلك البنود اعتراضات واسعة من المعلمين، والتي وجدت مساندة كبيرة من كتاب وإعلاميين، مطالبين بتعديل اللائحة وترك العلاوة السنوية دون قيود.

وأكدت الوزارة أن تلك القرارات تأتي ضمن استراتيجية تطوير التعليم بالمملكة، بالإضافة للتركيز على المستوى المهني والشخصي للمعلمين لرفع قدراتهم على القيادة والتدريس.

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