التقاعد تحذر من حملات مشبوهة بشأن محافظ بعائد مرتفع

المواطن - الرياض

حذرت المؤسسة العامة للتقاعد من انتشار عدد من الأخبار الصحفية غير الصحيحة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، سواء باسم المؤسسة أو قيادتها الإدارية العليا.

جاء ذلك عقب انتشار خبر في أحد المواقع على شبكة الإنترنت ومنسوب بشكل غير دقيق لإحدى الصحف المحلية من خلال رابط وهمي، يتضمن بعض الأخبار الملفقة والتصريحات المكذوبة على لسان المؤسسة وإداراتها العليا، ويتضمن الدعوة لفتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد لجمهورها ومتابعيها بأن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحسابها الرسمي على تويتر، وما عدا هذا فإنه لا يمت للمؤسسة بصلة، وليس لها به أي علاقة، داعية في ذات الوقت جمهورها وعملاءها الكرام بتوخي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع إلكترونية مشبوهة تروج لفرص استثمارية وهمية وتستهدف النيل من مصداقية المؤسسة، أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.

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