التقاعد توضح حقيقة تقديم طلب رفع المعاش التقاعدي

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة تقديم طلب من قبل المستفيدين لرفع إجمالي ما يصرف لهم من المعاش التقاعدي بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين بالصرف.

وأوضحت في بيان لها أن ذلك يتم تلقائيًا من النظام الآلي ودون الحاجة لتقديم أي طلب للمؤسسة، حيث يضمن النظام الآلي للمؤسسة بألّا يقل إجمالي المعاش المخصص للمستفيدين المستمرين بالصرف وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد في أي حال من الأحوال عن %50 من المعاش المستحق أو عن الحد الأدنى (1,985) ريالًا أيهما أعلى.

كما تؤكد المؤسسة بأن المعاش التقاعدي للمتقاعدين تقل للمستفيدين المحددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش ويوزع بينهم بالتساوي وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد، وفي كل الأحوال وفي جميع الأوقات يجب ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي الذي يخصص لجميع المستفيدين عن المتقاعد المتوفي عن 50 % من المعاش المستحق أو عن الحد الأدنى (1,985) ريالًا أيهما أعلى، وذلك تطبيقًا للمادة الثلاثون من نظام التقاعد المدني والمادة الرابعة والعشرون من نظام التقاعد العسكري.

وشددت “التقاعد” على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها من خلال الاطلاع على الأنظمة التقاعدية المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني: (هنا) أو المعلومات التي تنشر عبر حسابها في “تويتر” @PensionSA أو بالتواصل مع الرقم الموحد لخدمة العملاء 920014000.