التكافؤ شعار مباريات الشباب والأهلي
ضمن منافسات دوري المحترفين

التكافؤ شعار مباريات الشباب والأهلي

2019/12/27
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الشباب والأهلي المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب والأهلي

ولعب الشباب والأهلي 22 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الغد، وتشهد مواجهاتهما السابقة تكافؤًا شديدًا بين الفريقين.

ونجح الليوث في تحقيق الفوز 7 مرات، مقابل فوز الراقي في 8 مواجهات، فيما خيم التعادل على نتيجة 7 مباريات جمعت بين الشباب والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.

ويطمح الليوث مصالحة جماهيره وخطف نقاط مباراة الشباب والأهلي التي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، فيما يسعى الراقي لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وقبل مباراة الشباب والأهلي غدًا، تراجع الليوث إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الراقي الوصافة برصيد 23 نقطة.

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