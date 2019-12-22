الثقافة تفتح باب التسجيل بمعرض الرياض للكتاب 2020
يقام في إبريل المقبل

الثقافة تفتح باب التسجيل بمعرض الرياض للكتاب 2020

2019/12/22
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيثقافة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

أعلنت وزارة الثقافة فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020 وذلك عبر الرابط الإلكتروني (هنا).
وأوضحت الوزارة أن مدة التسجيل تستمر شهراً، وذلك ابتداءً من اليوم حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.
وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، حيث تعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تُترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في المجالات كافة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • 9 ورش تفاعلية لزوار معرض الرياض للكتاب
    •
  • هيئة المساحة في معرض الرياض للكتاب و”المواطن” توثق وتحاور 
    •
  • مدير جناح البحرين لـ”المواطن”: معرض الرياض للكتاب ترك بصمة على معارض الدول العربية
    •
  • نزاهة لـ”المواطن”: 3 طرق للإبلاغ عن شبهة فساد
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :