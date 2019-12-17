الجابر: شكرًا للزعماء.. ظهور عالمي مشرف

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، الشكر إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم على أدائهم خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي على إستاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وانتهت المباراة بهزيمة الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشاد الجابر، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه الهلال خلال مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة في مباراته ضد فلامنغو البرازيلي اليوم.

وقال: “ظهور عالمي مشرف.. فلامنغو تفوق بدنيًّا، خسارة لا تنسينا أننا عشنا أجواء مليئة بالفخر بهذا الفريق البطل وهذه الشخصية الرائعة.. فلامنغو في شوط كامل عاجز عن تهديد المرمى الهلال كان أفضل بدنيًّا وحقق الفوز، شكرًا للزعيم”.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد الأربعاء، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019.