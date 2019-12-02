الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية عن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على الوظائف التعليمية المستوى الرابع والخامس ) الشاغرة ، والمعلنة خلال الفترة من 21 / 11/ 1440 إلى 4 / 12 / 1440 هـ .

• موعد ومكان الاختبار :

مقر الاختبار : مبنى السنة التحضيرية في الجامعة الإسلامية .

وقت الاختبار : من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً

يوم السبت صباحاً بتاريخ 10 / 4 / 1440 هـ ، الموافق 7 / 12 / 2019 م

– اختبار المعلمين ( المستوى الرابع ، والمستوى الخامس ) من اختبارين أساسيين :

اختبار عام يتكون من 100 سؤال ، لكل سؤال درجة .

مقابلة شخصية تقيس المهارات الشخصية للمتقدم لوظيفة التدريس .

• ملاحظات :

– موعد الحضور لمقر الاختبار قبل الاختبار بساعة لإتمام عملية التدقيق .

– إحضار أصل الهوية الوطنية

– يبدأ الاختبار في الساعة المحددة ، ولن يسمح بالدخول بعد بداية الاختبار .

– يسمح بالخروج من قاعة الاختبار بعد مضي نصف ساعة من بداية الاختبار .

– لن يتم إجراء أي اختبار لمن يتغيب عن الحضور في الموعد المحدد .

– لن يسمح بدخول الاختبار إلا للمقبولين مبدئياً .