الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية
تبدأ صباح السبت المقبل

الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية

2019/12/02
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية عن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على الوظائف التعليمية المستوى الرابع والخامس ) الشاغرة ، والمعلنة خلال الفترة من 21 / 11/ 1440 إلى 4 / 12 / 1440 هـ .

• موعد ومكان الاختبار :

مقر الاختبار : مبنى السنة التحضيرية في الجامعة الإسلامية .
وقت الاختبار : من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً
يوم السبت صباحاً بتاريخ 10 / 4 / 1440 هـ ، الموافق 7 / 12 / 2019 م
– اختبار المعلمين ( المستوى الرابع ، والمستوى الخامس ) من اختبارين أساسيين :

اختبار عام يتكون من 100 سؤال ، لكل سؤال درجة .
مقابلة شخصية تقيس المهارات الشخصية للمتقدم لوظيفة التدريس .

• ملاحظات :

– موعد الحضور لمقر الاختبار قبل الاختبار بساعة لإتمام عملية التدقيق .
– إحضار أصل الهوية الوطنية
– يبدأ الاختبار في الساعة المحددة ، ولن يسمح بالدخول بعد بداية الاختبار .
– يسمح بالخروج من قاعة الاختبار بعد مضي نصف ساعة من بداية الاختبار .
– لن يتم إجراء أي اختبار لمن يتغيب عن الحضور في الموعد المحدد .
– لن يسمح بدخول الاختبار إلا للمقبولين مبدئياً .

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