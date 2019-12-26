الجامعة العربية تحذر من خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا
تساهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية

الجامعة العربية تحذر من خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا

2019/12/26
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من خطورة أي تدخل غير العربي في النزاعات التي تشهدها ليبيا واليمن ودورها السلبي في مفاقمتها.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، مساء اليوم الخميس، أن تحذيرات الأمين العام للجامعة العربية جاءت خلال لقاء جمعه في مسقط مع وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي.

وأشار البيان إلى أن من شأن هذه التدخلات، فيما يخص الوضع في ليبيا، أن “تساهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض، وخاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية”.

وأكدت الجامعة، بحسب البيان، عزمها مواصلة الجهود لحل الأزمة ضمن قراراتها وقرارات الأمم المتحدة، داعية الأطراف الليبية إلى وقف المواجهة العسكرية والعودة إلى حل سياسي داخلي.

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