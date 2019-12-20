الجبل الثلجي يظهر في الباحة .. قريبًا

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

تمخضت مبادرة الاستثمار التشاركي بالباحة، عن ١٥ مشروعًا استثماريًا تحقق نقلة نوعية للمنطقة، من أهمها الجبل الثلجي الذي استعرضه الشيخ فواز باشراحيل مؤسس الاستثمار التشاركي رئيس شركة أترابا وتترى القابضة.

وتحدث رجل الأعمال فواز باشراحيل لـ ” المواطن ” عن مشروع الجبل الثلجي الذي تقدم للمرحلة السادسة من حيث التكوين العام للمشروع فقال: وجدنا شركتين إحداهما للجبل الجليدي والأخرى لمشروع ثلجي متكامل مساند للمشروع، كما حصلنا على بعض المواقع المقترحة ونعمل على الخطة الاستثمارية للمشروع ونعد لباقي المرافق وتم التفاوض مع عدد من الشركات المالية لتأسيس صندوق مالي يدعم المشروع ويتيح الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين حيث سيكون المشروع متكاملًا ( فنادق، وسياحة تزلج ومنتجع ثلجي مغطى ومطاعم وملاعب ليلية )، بالنسبة للموقع فلم يحسم أمره بعد.

وأضاف: المشروع سيكون نقلة نوعية في قطاع السياحة إذا تحقق له الوجود من الناحية الفنية وسيكون مشروعًا متكاملًا جاذبًا للجميع ومهيأ لكل من أراد من الصغار والكبار، حيث وفرنا كل المتطلبات من شقق تمليك وشقق فندقية وفنادق ومطاعم وملاعب وأسواق.

وتابع: سيكون المشروع انطلاقة جديدة في مجال السياحة ليواكب رؤية الخير وتطلعات ولاة الأمر لتنمية وطنية شاملة وسيحقق النجاح حيث المؤشرات الكبرى عالميًا ومحليًا لمثل هذه الفرص.

وأكمل: النظرة السياحية لمنطقة الباحة تكونت لدي بعمق كبير، حيث إن أهل الباحة يتمتعون بثقافة السياحة بشكل خاص ومميز على مستوى العالم بدءًا من حسن الاستقبال، وجميل الطباع، وكرم الأخلاق، وطبيعة الأرض، والجو الرائع على مدار العام.

وختم بقوله: أنصح الجميع بفرص الباحة العامة سياحة وزراعة وصناعة وصحة وطبًا واستجمامًا وتعليمًا، فالمنطقة بكر والطرق لها مميزة والمطار ممكن ومتاح ويحتاج بالتأكيد للتطوير والتوسع.

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