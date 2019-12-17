الجديد في قضية الطالب حسن القحطاني المحتجز في الولايات المتحدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أكد المحقق الخاص جوناثان لابون، أن سلطات التحقيق في الولايات المتحدة لم تعثر على قائمة مكتوبة بالأهداف المزعومة للاغتيالات، بحوزة طالب الهندسية السعودي، حسن القحطاني، 27 عامًا، والمعتقل حالياً في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن الاتهامات بحق القحطاني ملفقة ولا أساس لها من الصحة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، اعتقل القحطاني، قبل يوم واحد من تخرجه في كلية الهندسة من جامعة نيومكسيكو، بتهمة حيازة سلاح في الشقة التي يقطن بها، وتم العثور على مسدس من عيار 380 وعلبة ذخيرة، بعد تقديم مذكرة تفتيش، فيما أكد المحامون أن السلاح يخص زوجته الأمريكية.

وكان والدا القحطاني وزوجته وأقاربه الآخرون في المنزل وقت القبض عليه لحضور حفل تخرجه.

ملابسات القبض على القحطاني:

وكانت السلطات الأمريكية، تلقت في أغسطس، معلومة زعمت أن لدى القحطاني ما وُصف بأنه قائمة للاغتيالات، وضع عليها الأشخاص الذين يريد قتلهم قبل مغادرته الولايات المتحدة، وضمت اسم الشخص الذي أرسل المعلومة نفسها، بالإضافة إلى أستاذٍ جامعي وزميل سابق في الغرفة، وأفادت المعلومات أيضًا بأنه سعى لاقتناء سلاح رشاش من طراز AK47.

وفي حين ظل القحطاني في الحجز، سعى محاموه لجلب مزيد من الوثائق من النيابة العامة، ويأملون في التشكيك في الادعاءات التي تشير إلى أن موكلهم كان بحوزته سلاح وأنشأ قائمة بالأشخاص الذين يريد قتلهم.

ومن المقرر أن تستأنف جلسات الاستماع بعد ظهر يوم الثلاثاء، وسيكون الأمر متروكًا للقاضي الأمريكي لتحديد ما إذا كان ينبغي إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة.

وكان قد تم تأخير الإجراءات حتى اليوم الثلاثاء، بعد أن طلب محامو القحطاني نسخة من مذكرة التفتيش، وقال ممثلو الادعاء إنهم سيضطرون إلى تصحيح بعض المعلومات في الوثيقة قبل تسليمها، مما دفع القاضي إلى منحهم الوقت للقيام بذلك، وللدفاع لمراجعة المواد.

وقال محامو الدفاع إنهم على الأرجح سيطلبون المزيد من الوثائق مع استمرار القضية.

السلاح يخص الزوجة

ولا يُسمح للقحطاني بامتلاك سلاح؛ نظرًا لوضعه كحامل تأشيرة طالب، وقد يعود السلاح إلى زوجته الأمريكية سييرا شافر، التي تزوجها عام 2016، بحسب المحامين.

وشككت جويل مايرز، محامية القحطاني، في اتهامات بأن السلاح الناري الذي تم الاستيلاء عليه من منزل القحطاني يخص موكلها، ولفتت المحامية إلى أن جنسية القحطاني السعودية قد تكون لعبت دوراً في اعتقاله، بسبب الأجواء المحيطة بحادث بينساكولا.