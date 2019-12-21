الجراد يلتهم طعام الصوماليين

المواطن - متابعة

حث مزارعو الصومال حكومة بلادهم والمجتمع الدولي، اليوم السبت، على مساعدتهم في حماية محاصيلهم من غزو الجراد الذي تسبب في أن كثيرًا منهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم.

ونقلت “رويترز” عن أحد المزارعين قوله: ”أتى الجراد بالفعل على منطقة الرعي لدينا، وبعد ذلك نحن نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل والتي زرعنا فيها البطيخ والفو”ل.

وتابع: “نحن غير قادرين على حمايتها وندعو الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي لمساعدتنا”.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الأربعاء: إن الجراد دمر بالفعل 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة مما يهدد الإمدادات الغذائية في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عامًا.

وقال المزارعون: إن وقت مساعدتهم فات؛ لأن الجراد أتى على معظم محاصيلهم.

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