الجيش الليبي يتقدم بطريق مطار طرابلس

المواطن - متابعة

انسحبت تشكيلات قوات حكومة الوفاق، مساء اليوم الأربعاء، إلى منطقة الأصفاح، بعد تقدم الجيش الليبي على طريق مطار طرابلس.

وذكرت مواقع ليبية أن الجيش الليبي دخل أحياء مشروع الهضبة في طرابلس للمرة الأولى منذ بدء المعارك.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، قد أعلن أن المعارك في العاصمة الليبية دخلت مرحلة جديدة.

وأشار المحجوب إلى أن الجيش الليبي انتقل إلى مرحلة جديدة على محاور الاشتباك مع ميليشيا حكومة الوفاق، حيث وصلت القوات المسلحة الليبية إلى مرحلة متقدمة داخل العاصمة خلال الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء.

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية انتقلت من مرحلة المحاور إلى الجبهة الواحدة من أجل القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة، بحسب تعبيره.

كما أوضح المحجوب أن القوات تقترب الآن من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على كافة المداخل وتضيق الخناق على الميليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية.

وأشار المحجوب إلى أن المجموعات الموجودة داخل العاصمة من الشباب المساند للقوات المسلحة، لديها غرف عمليات تتابع معهم كافة التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية وقطع طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.