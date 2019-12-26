الجيش الليبي يتقدم لوسط طرابلس وانسحاب الميليشيات

المواطن - متابعة

سيطر الجيش الليبي على معسكر التكبالي الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

كما تقدم الجيش الليبي، بحسب ما ذكرته قناة “العربية”، مساء أمس الخميس، في محوري الخلة ومشروع الهضبة عقب تراجع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

وتعد هذه النقاط الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، فيما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شن الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق، اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.

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