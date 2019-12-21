الجيش الليبي يضبط سفينة تركية

المواطن - متابعة

تمكنت الوحدات البحرية التابعة للجيش الليبي، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، من القبض على سفينة تركية في المياه الإقليمية الليبية.

وسحبت البحرية الليبية السفينة التركية إلى ميناء رأس الهلال لتفتيشها.

وقال الجيش الليبي: إن السفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم تركي، مشيرًا إلى أنه سيجري التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها.

وكان اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية الليبية، قال في وقت سابق: “لدينا أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع الحكومة الليبية في طرابلس بقيادة فايز السراج، الأولى للتعاون الأمني والعسكري المشترك، والثانية لترسيم الحدود المائية المشتركة، لكن لم يتم الإعلان عن نصوص أو بنود تلك المذكرتين.

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