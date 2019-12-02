الجيش الوطني الليبي: اتفاق السراج مع أردوغان باطل
أكد أن أنقرة تستغل الموت السريري لحكومة طرابلس

الجيش الوطني الليبي: اتفاق السراج مع أردوغان باطل

2019/12/02
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير، خليفة حفتر، رفضه اتفاق تقسيم الحدود البحرية الذي وقعه رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا.

وقال الجيش الوطني الليبي في بيان له إن اتفاق السراج مع أردوغان باطل.

وتابع الجيش الليبي أن أردوغان يحاول استغلال الموت السريري لحكومة السراج لعقد اتفاقات، موضحًا أن تركيا أصبحت طرفًا مهددًا لمصالح الشعب الليبي.

وطالب الجيش الليبي بتدخل مجلس الأمن لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا، مشيرًا إلى أن الميليشيات والمجموعات الإرهابية في طرابلس مدعومة من أنقرة.

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