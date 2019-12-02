الحارثي لـ”المواطن”: منتدى الإعلام السعودي سيكون ظاهرة سنوية
تأتي بعد تسلم المملكة قيادة قمة العشرين

الحارثي لـ”المواطن”: منتدى الإعلام السعودي سيكون ظاهرة سنوية

2019/12/02
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - شرف الروقي

أوضح مدير منتدى الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي أن منتدى الإعلام السعودي يأتي في توقيت مهم جدًا وذلك بعد تسلم المملكة قيادة قمة مجموعة العشرين “G20”.

وأكد الحارثي في تصريح خاص لـ “المواطن” أن المنتدى سيكون ظاهرة سنوية تجمع الإعلاميين والمهتمين من كل مكان، لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة السعودية والأجنبية.

وأشار الحارثي إلى أن المنتدى شهد نجاحًا منذ انطلاقته صباح اليوم نظير الحشد الكبير من الحضور، والجلسات الحوارية المميزة والعديد من ورش العمل التي يقدمها المنتدى.

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