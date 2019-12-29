الحربي: الفرج تحامل على نفسه.. ومسيرة العابد مهددة

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الهلال السابق، أحمد الحربي، أن الإصابات تُهدد مسيرة نجم الزعيم، نواف العابد، مشددًا في الوقت ذاته أن زميله سلمان الفرج تحامل على نفسه مع المنتخب السعودي الأول.

وقال الحربي: “الجهاز الطبي في المنتخب هو من يقرر جاهزية اللاعبين للمشاركة من عدمها.. سبق وصرّح رئيس اتحاد القدم بأن سلمان الفرج تحامل على نفسه وشارك رغم الإصابة”.

وتابع لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “مسيرة نواف العابد مهددة بسبب الإصابات والضغط سواء من النادي أو المنتخب”، مضيفًا: “اللاعب لديه عقد احترافي مع ناديه، كيف نطالب النادي بأن يريح اللاعب من أجل المنتخب؟”.

وعن مباريات الزعيم المقبلة، علق الحربي قائلًا: “الهلال قادر على تجاوز الضغط الذي يمر به بحكم الإمكانيات الموجودة.. لم ينتهِ طموح الهلال، لكن الآسيوية وكأس العالم أخذت منهم الكثير”.

وكان الفرج قد تعرض لتمزق في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، ليغيب عن كأس العالم للأندية، فيما عانى العابد من إصابات عديدة الموسم الماضي.

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