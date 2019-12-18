الحريري: لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري رفضه قبول الترشيح لرئاسة الحكومة وهو الذي اشترط في السابق أن تكون الحكومة من “اختصاصيين” ليقبل برئاستها.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يومًا تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدًا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا”.

وتابع الحريري: ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني متوجه غدًا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.

وأضاف الحريري : وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية.