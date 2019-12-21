الحريري يطالب أنصار تيار المستقبل بسلمية التظاهر ونبذ العنف

المواطن - متابعة

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، من أنصار تيار المستقبل بالتعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي، وعدم استخدام العنف.

وكان سعد الحريرى قد أعلن عدم رغبته في الترشح لرئاسة الحكومة، داعيًا جميع أنصاره وداعميه برفض أية دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات.

وشدد الحريري على أهمية أن الهدوء والمسؤولية الوطنية تمثل أولوية في الوقت الحالي للحفاظ على أمن واستقرار ومقدرات البلاد.

وقال سعد الحريري إن الأزمة التي يواجهها لبنان تتسم بالخطورة الشديدة ولا تتحمل أي تلاعب في الاستقرار.

تابعنا على