الحريري: يلي يحبني يطلع من الطرقات فورًا

المواطن - متابعة

وجه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، اليوم الجمعة، نداء إلى أنصاره الذين قطعوا عددًا من الشوارع في البلاد احتجاجًا على تسمية حسان دياب رئيسًا جديدًا للحكومة.

وكتب الحريري على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” باللهجة اللبنانية: “يلي فعلًا بحبني يطلع من الطرقات فورًا”.

وجاءت تغريدة الحريري بعدما استقبل في وقت سابق بمقر إقامته في بيروت، المكلف برئاسة الحكومة الجديدة حسان دياب، الذي وصف اللقاء بالإيجابي.

وشهدت منطقة كورنيش توترًا بين مناصري تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري والجيش اللبناني، حيث قطع أنصار الحريري الطريق هناك بالأتربة، الأمر الذي يرفضه الجيش اللبناني، كما ردد المحتجون شعارات مؤيدة لسعد الحريري.

ويرفض هؤلاء تسمية حسان دياب الذي يقولون: إنه لا يحظى بموافقة غالبية ممثلي الطائفة السنية في البلاد.

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