الحزم يتألق ضد الكبار في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مستوى مميزًا ضد الكبار في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للعديد من النقاط سواء بالخسارة أو التعادل، إلا أنه دائمًا ما يظهر بشكل رائع ويُحقق نتائج إيجابية أمام الكبار.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في الفوز خارج أرضه على النصر بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الحزم تألقه وفاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين التي أُقيمت على ملعب الحزم في الرس ضمن منافسات الجولة الثامنة، قبل أن يُعرقل الهلال بتعادل إيجابي في الجولة الـ13.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم 15 نقطة، ليحتل المركز العاشر بشكل مؤقت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات، والخسار في 6 لقاءات.

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