الحزم يفوز على بني ياس بسداسية وديًّا

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في الفوز على نظيره بني ياس الإماراتي وديًّا، بستة أهداف دون رد، في إطار استعداداته للمنافسات الرسمية المقبلة.

وبدأت مباراة الحزم ضد بني ياس بشكل سريع، وتمكن كارلوس من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

وسجل أسانتي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة الحزم ضد بني ياس الودية، بتقدم الفريق الحزماوي بثلاثية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز منصور حمزي الهدف الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يُضيف غلاب العنزي الهدف الخامس عند الدقيقة 75، وسجل محمد الزبيدي الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الحزم بنتيجة 6/ 0.

ويقيم الحزم معسكرًا في بني ياس ضمن استعداداته خلال فترة التوقف الحالية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.