الحصيني: ارتدوا الشتوي الثقيل .. غدًا

المواطن - الرياض

حذر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من الأجواء الباردة، غدًا، بالتزامن مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وقال الحصيني: “لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم (باكر مدرسة)، المتوقع بإذن الله أجواء باردة صباحًا معتدلة نهارًا غدًا الأحد والاثنين على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية”.

وتابع الحصيني : “ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة في المدينة النبوية والمنطقة الشرقية ونجران، أما في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ارتدوا ملابس شتوية متوسطة.. وفي باقي المناطق ارتدوا ملابس ربيعية”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42 كم/ ساعة، بينما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.

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