الحصيني: منخفض قطبي بالتزامن مع إجازة منتصف العام

المواطن - الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتزامن إجازة الطلاب مع منخفض قطبي يؤثر في أجواء المملكة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: متوقع -بإذن الله- منخفض قطبي يتزامن مع إجازة الطلاب”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ناشطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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