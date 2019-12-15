الحفل الموسيقي المرتقب مريام وسعد وميامي على مسرح #الرياض

المواطن - علا البابلي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن موعد الحفل الموسيقي المرتقب في موسم الرياض، وهي حفلة جماهيرية كبرى تضم عددًا من عمالقة الفن والموسيقى العربية والمحببين لدى فئة الشباب وهم الفنان المغربي الكبير سعد لمجرد والفنانة اللبنانية المتألقة مريام فارس وفرقة ميامي.

وقد حددت الهيئة يوم 18 ديسمبر المقبل موعدًا للحفل، وأعلنت الهيئة عن أن حجز التذاكر سوف يكون من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض.

ويُعتبر هذا الحفل من أضخم الحفلات الترفيهية في موسم الرياض ويرتقبه عدد كبير من الجماهير لأنه يضم ثلاثة مشاهير كبار في عالم الموسيقي على مسرح واحد.

ويرتقب الجمهور السعودي هذه الحفلة الترفيهية بالكثير من الشغف، وقد فتحت الهيئة الباب لحجز التذاكر من اليوم وحتى انتهاء العدد أو موعد الحفل.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه تعمل على تقديم الحفلات الموسيقية الترفيهية المطلوبة للشعب السعودي من كبار الفنانين في الوطن العربي لكل عشاق الموسيقى بمواعيد مختلفة ومتنوعة لتتناسب مع المواطنين ويتمكنون من الحضور والاستمتاع.