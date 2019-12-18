الحمدان: الترقيات أصبحت إلكترونية وانتظروا 17 خدمة في مسار

المواطن - الرياض

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن الوزارة تنطلق من فكرة تقوم على أن عملها ومهمتها هي تنظيم عمل الجهات الحكومية ومراقبتها، مشددًا على أنه ليس من مهامها توليد الوظائف.



وأضاف الحمدان خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن مطلع العام المقبل 2020 سيشهد إطلاق المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية (مسار)، والتي تهتم بالمسار المهني للموظف الحكومي، وتقدم عدة خدمات إلكترونية، تصل إلى 17 خدمة، تهدف لاختصار الوقت والجهد.

وتابع وزير الخدمة المدنية أن الوزارة في محاولة للقضاء على المركزية نقلت بعض صلاحياتها إلى الجهات الحكومية، كما أن رقمنة العمليات ساهمت في إنجاز أربعين ألف طلبٍ ورقي خلال يومي عمل.



ولفت الحمدان إلى أن الترقيات أصبحت تدار من قبل نظام إلكتروني يحدد مدى استحقاقية الموظف، كما أنها لم تعُد مقيدة بزمن محددة.

وبالنسبة إلى توطين الوظائف الحكومية، أشار وزير الخدمة المدنية إلى أن كل وظيفة يشغلها وافد تُعد شاغرة إذا توفر المواطن المؤهل لشغلها، كما أن الأنظمة لا تفرق بين المواطنين على أساس الجنس، فكل الوظائف المتاحة يمكن للمواطنين والمواطنات شغلها، متابعًا أن نسبة توظيف السيدات في القطاع الحكومي ارتفعت إلى 40%.

وقال: حصلنا على 94% في نضج الخدمات الإلكترونية في مؤشر الأمم المتحدة، ونقلنا بعض صلاحياتنا للجهات الحكومية وقضينا تماما على المركزية.

فيديو | #وزير_الخدمة_المدنية لـ #الإخبارية: الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الخدمات الإلكترونية pic.twitter.com/i1PrNIzIXg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2019