الحمدان: التركيز والانضباط طريقنا إلى النهائي

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان على صعوبة مواجهة قطر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأخضر يسعى للتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره القطري، مساء يوم غد الخميس، على استاد الجنوب ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وقال الحمدان: “مباراة مهمة في نصف نهائي كأس الخليج العربي أمام منتخب قوي، نطمح لنكون حاضرين بشكل مثالي في جميع الجوانب لنحقق ما قدمنا من أجله”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد قطر قائلًا: “التركيز الذهني العالي والانضباط الفني هو طريقنا لكسب نتيجة المباراة”.