الحمدان : يجوز ترقية الموظف الحكومي أكثر من مرتين سنويًا

المواطن - الرياض

أكد وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، أنه يحق للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، ولا نحصرها بمرتين خلال العام.

وأفاد الوزير، بحسب ما نقله حساب مجلس الشورى على “تويتر”، بأن وزارة الخدمة المدنية “أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخرًا، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية”.

وأشار إلى “دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيرًا للعمل وتجاوز العديد من السلبيات”، إضافة إلى “العمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي”.

وأكد أن “ذوي الاحتياجات الخاصة، يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.

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