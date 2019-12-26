الحنفوش يُدير مباراة الحزم ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الحزم ضد الهلال المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الحزم ضد الهلال

ويُدير مباراة الحزم ضد الهلال اليوم، طاقم تحكيم سعودي مكون من؛ شكري الحنفوش حكم ساحة، ويُساعده بدر الشمراني وهشام الرفاعي، الحكم الرابع محمد الهويش، حكم الفيديو، البرتغالي جواو كابيلا، ويُساعده فيصل البلوي.

ويحتضن ملعب نادي الحزم في الرس، مباراة الحزم ضد الهلال عند الساعة 7:50 مساء، ويطمح أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الزعيم لحصد الثلاث نقاط.

وقبل مباراة الحزم ضد الهلال اليوم، يقع الفريق الحزماوي في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الزعيم المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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