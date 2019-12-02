الخبرة سر تفوق الأخضر في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

نال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إشادة كبيرة، بعد نجاحه في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

الأخضر في كأس الخليج:

وبدأ الأخضر مشواره في كأس الخليج بخسارة مخيبة للآمال ضد منتخب الكويت الأول، وهي المواجهة التي شهدت غياب لاعبي الهلال لمشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي فاز بها الزعيم.

وتحسن أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مشاركة اللاعبين أصحاب الخبرات بعد ذلك، ونجح في تحقيق الفوز على البحرين بهدفين دون رد، ليُنعش آماله في التأهل.

وفاز الأخضر على عمان اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل فراس البريكان هدفًا، فيما أحرز هتان باهبري هدفين، ليرفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

خبرات الأخضر:

وعلق الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان على تأهل الأخضر قائلًا: “أداء المنتخب السعودي القوي يعود لنتاج الدوري السعودي الذي لا يمكن مقارنته مع أي دوري خليجي آخر”.

وتابع الفرحان: “يفرض المنتخب السعودي شخصيته في أي مباراة عندما يلعب بخبرات لاعبيه المميزين، سيتأهل الأخضر إلى المباراة النهائية في خليجي 24 بإذن الله، وشدت انتباهي الروح الرياضية بين منتخبات الخليج”.

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “جميع مستويات لاعبي المنتخب السعودي متقاربة، والفرق بينهم في معدل خبراتهم فقط”.