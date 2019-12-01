الخدمة المدنية ترد على استفسار بشأن نقاط الأقدمية
لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات

الخدمة المدنية ترد على استفسار بشأن نقاط الأقدمية

2019/12/01
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الخدمة المدنية ردًّا على استفسار بشأن نقاط الأقدمية لمواطنة تخرجت قبل 4 سنوات.

وقالت الخدمة المدنية في تغريدة لها عبر تويتر: إنه لا تظهر النقاط إلا عند الدخول على المفاضلات وإعلان أسماء المرشحين، ويمكن الدخول على صفحتك الشخصية بجدارة والاطلاع على نتائج المفاضلة.

كما ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة إضافة درجة علمية جديدة في جدارة وإلغاء الدرجة العلمية السابقة.

ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أنه بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لابد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به، حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.

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