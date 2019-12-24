الخميس المقبل .. آخر كسوف حلقي للشمس في 2019

المواطن - الرياض

تشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر 2019 كسوف حلقي نادر للشمس مشاهد في شريط ضيق من المنطقة الشرقية في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة بباقي مناطق المملكة.

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة ، على صفحتها على موقع فيسبوك، أن الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر .

وسيتمكن الراصدون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدا عن الأرض و حجمه الظاهري لن يكون كبيراً كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى حلقة الضوء .

وأضافت الجمعية أن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات رصد خاصة من أجل سلامة العين، مثل استخدام نظارات الكسوف التي تمنع أكثر من 99.99 % من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء أو الفلاتر المرشحات الخاصة بالشمس للتلسكوبات والمناظير والكاميرات والتي تظهر كقرص برتقالي أو ابيض في قبة السماء.

الكسوف في شكله الحلقي سوف يشاهد أيضاً في عدد من دول الخليج العربي تشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان ، في حين سيشاهد في شكله الجزئي بنسبة 91 % في البحرين و 81 % في الكويت إلى جانب مساحات واسعة من الشرق الأوسط والمحيط الهندي وجنوب وشرق آسيا وشمال غرب استراليا.

وبشكل عام فإن الكسوف على مستوى الكرة الأرضية سوف يستمر من الساعة 5:29 صباحا إلى 11:05 صباحا بتوقيت السعودية 2:29 صباحا – 8:05 صباحا بتوقيت جرينتش وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقي ما يقارب 12,900 كيلومترات من سطح الأرض .

يبدأ مسار الكسوف الحلقي مع شروق الشمس في السعودية في منطقة تبعد حوالي 180 كيلومتر غرب مدينة الدمام ، وستكون أول منطقة مأهولة بالسكان واقعة في الخط المركزي لمسار الكسوف الحلقي هي مدينة الهفوف بمحافظة الإحساء حيث سيتمكن الراصدون هناك من رؤية الكسوف الحلقي مع شروق الشمس لمدة دقيقتين و 59 ثانية علما بأن الشمس ستكون على ارتفاع درجة واحدة فقط فوق الأفق الشرقي لذلك يجب البحث عن موقع مرتفع ويكون الأفق الشرقي مكشوف بالكامل على أن آمل أن يكون خالي من الغبار والضباب والغيوم .

أما في باقي مناطق المملكة خارج مسار الكسوف الحلقي ستشرق الشمس مكسوفة جزئياً بنسب متفاوتة ففي مكة المكرمة ستشرق الشمس 6:56 صباحاً بكسوف نسبته 43.9 % وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:38 صباحاً ، وفى المدينة المنورة ستشرق الشمس الساعة 6:59 صباحاً بكسوف نسبته 39.9 % وسينتهي الكسوف الجزئي الساعة 7:41 صباحاً.

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