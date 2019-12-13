الداخلية تفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مكافحة المخدرات
بتنظيم مجلس وزراء الداخلية العرب

الداخلية تفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مكافحة المخدرات

2019/12/13
الساعة 6:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توجت وزارة الداخلية بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وفازت الداخلية بفيلم “نهاية أمل” الذي يسلط الضوء على أضرار المخدرات بشكل توعوي، ويصفها بأنها نهاية الأمل.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الفيلم التوعوي القصير عبر تويتر، حيث كانت مدته دقيقة و8 ثوانٍ.

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