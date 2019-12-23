الدبل: الاتفاق لن يهبط.. ومشكلتنا الرئيسية هي الاستقرار

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل، أن الفريق الأول لكرة القدم لن يهبط، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يؤمن بأفكار المدير الفني خالد العطوي.

وقال الدبل خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “طريقة اختيارنا للاعبين يتم عن طريق لجنة فنية ونعتمد التعاقد مع لاعب يقبله المدرب.. وضع الفريق لا يعجبنا وأنا أتحمل المسؤولية”.

وتابع: “الشرط الجزائي في عقد المدرب خالد العطوي ليس سببًا في عدم إقالته والأرقام التي يتم تداولها غير صحيحة.. بيع اللاعبين ليس عيبًا.. الفريق لن يهبط وقد مررنا بصعوبات كثيرة بالمواسم الماضية”.

وأضاف: “استلمنا الفريق وهو يفشل بالصعود ثم صعدنا لدوري المحترفين.. لدينا حاليا 14 لاعب في المنتخبات السعودية بجميع الفئات بعد أن كانوا 2 فقط.. الموهبة السعودية مهمة جدًّا، إما الشراء أو البناء”.

وواصل: “لا يوجد شيء مستحيل ونعمل دائمًا في تعديل الأخطاء.. مشكلتنا الرئيسية هي الاستقرار.. المدرب خالد العطوي يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي ونؤمن بفلسفته وسوف تحقق النتائج ولدينا إستراتيجية نعمل عليها”.

واستكمل رئيس نادي الاتفاق تصريحاته قائلًا: “بوقفة الجميع سيعود الفريق.. نعاني مع الإصابات وسنتحرك بالفترة الشتوية.. قدمنا مستوى مميز أمام الرائد والمباراة سرقت منا.. نحتاج للوقت فقط”.

وأردف: “لا نفاضل بين الهلال والنصر في بيع اللاعبين.. نعرض اللاعبين للانتقال وفقًا لاحتياجنا الفني.. وصلتنا عدة عروض لشراء محمد الكويكبي ورفضناها، ونحن نبحث عن الحفاظ على مكتسباتنا”.

وعلق على أزمة حرمان الاتفاق من دعم المليون ريال قائلًا: “نتحمل ما حدث في قضية خسارة المليون بسبب الحضور الجماهيري؛ لأننا اخترنا الشركة المشغلة”.

واختتم خالد الدبل تصريحاته قائلًا: “الجمهور له حق علينا وأتمنى منهم دعمنا بالحضور.. لسنا بعيدين عن صاحب المركز الخامس، وسنعدل الأوضاع قريبًا”.

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