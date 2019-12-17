الدعيع للاعبي الهلال: ما قصرتوا.. شرفتونا أمام العالم
في كأس العالم للأندية 2019

الدعيع للاعبي الهلال: ما قصرتوا.. شرفتونا أمام العالم

2019/12/17
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، بمستوى الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2019، رغم الخسارة ضد فلامنغو البرازيلي.

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وانتهت المباراة بهزيمة الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال الدعيع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أبطال أبطال أبطال خسارة بطعم الفوز ما قصرتوا قدمتوا مستوى أمام فريق يشهد له التاريخ، وأطلب من نجومنا التركيز في مباراتنا القادمة رفعتوا رؤوسنا وشرفتونا أمام العالم”.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد الأربعاء، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019.

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