الدفاع نقطة ضعف الحزم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم دفاعيًا خلال الفترة الأخيرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الحزم هدفين على الأقل في آخر 4 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الهلال اليوم، وكانت آخر مرة خاض سلسلة أطول خلال الفترة من فبراير ومايو 2011.

واستقبلت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم هدفين على الأقل في 10 مباريات بشكل متتالٍ في منافسات الدوري من فبراير ومايو 2011، ويطمح للتماسك دفاعيًا خلال مباراته ضد الهلال اليوم.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره الهلال اليوم على ملعبه في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الحزم المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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