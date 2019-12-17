الدوسري أول لاعب هلالي يسجل في مناسبتين عالميتين

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزعيم ضد فلامنغو البرازيلي.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي على إستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة، ونجح الزعيم في التقدم بهدف سالم الدوسري في الشوط الأول.

وشكل سالم الدوسري خطورة على مرمى فريق فلامنغو البرازيلي، قبل أن يتمكن من هز شباكه في الدقيقة 18 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، واستمرت محاولاته بعد الهدف، ولكن تألق الحارس والدفاع حرمه من تسجيل هدف ثانٍ.

وأصبح سالم الدوسري أول لاعب في صفوف نادي الهلال ينجح في هز الشباك خلال مناسبتين عالميتين، حيث سبق أن سجل في المنتخب المصري بمنافسات كأس العالم 2018، قبل أن يحرز هدفًا أمام فلامنغو في كأس العالم للأندية 2019.

ويُعد نجم نادي النصر والأخضر السابق، فؤاد أنور، هو أول لاعب سعودي يتمكن من تسجيل أهداف في مونديالي المنتخبات والأندية، ليكون الدوسري ثاني لاعب سعودي وأول هلالي.

ويسعى الهلال لمواصلة سيطرته على أحداث الشوط الثاني من مباراته ضد فلامنغو البرازيلي، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني ويصل للمباراة النهائية.