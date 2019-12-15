الدوسري: لم نحضر إلى كأس العالم للأندية للمشاركة فقط

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، أن الزعيم يسعى للذهاب بعيدًا في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بثقة الجماهير.

وقال الدوسري: “الحمد لله على هذا الإنجاز العظيم، بخصوص كأس آسيا هذا إنجاز تاريخي، نحن لعبنا باسم المملكة العربية السعودية وشرفناها أحسن تشريف، واليوم في كأس العالم للأندية لم نحضر إلى هنا من أجل المشاركة فقط”.

وتابع سالم الدوسري خلال تصريحاته في مقطع فيديو نشره حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نطمح إلى الوصول إلى أبعد شيء ممكن، لنا أهداف معينة، وإن شاء الله نستطيع تحقيقها”.

وعن أهداف الهلال، قال الدوسري: “دائمًا طموحنا عالٍ، الهلال نادي بطولات ولم نأتِ لمجرد المشاركة فقط، وأن يكون اسمنا في كأس العالم للأندية، لعبنا مباراة والحمد لله تخطيناها”.

وواصل نجم نادي الهلال حديثه قائلًا: “تنتظرنا مباراة ضد فلامنغو البرازيلي، وكل مباراة لها أساليبها ومميزاتها، نسير بخطوة خطوة إن شاء الله”.

وتحدث الدوسري على مؤازرة الجماهير قائلًا: “دعم الجمهور من باب الثقة بنا، والحمد لله قادر أقدم كل ما أقدر عليه لإسعاد جمهور نادينا العظيم، لأن صراحة عندما أرى في المدرجات مثل هذا الجمهور وما تقدم لهم كل شيء”.

وبشأن سر التميز مؤخرًا، علق سالم الدوسري قائلًا: “كلنا كتلة واحدة ومجموعة واحدة، وهذا ما جعلني أتميز في المباريات”.