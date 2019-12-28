الدوسري يخطف نجومية الشقح والسعدي أولاً لـ الدق

المواطن - واس

خطف هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري اليوم نجومية منافسات الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيزللإبل الذي يقام حالياً في الصياهد 120 كليو متر عن الرياض، وذلك عقب فوزه بالمراكز الأول والرابع في فئة “جل” والثاني في فئة “دق”.

وجاءت المنافسة قوية وسط حماس جماهيري كبير، واستطاع هادي الدوسري تحقيق المركز الأول للجل عبر فرديته “النايلة”، فيما خطف بندر فهاد جخدب السعدي المركز الأول في منافسات الدق عبر فرديته “الموت الأحمر”

وفيما يلي نتائج منافسات فردي الشقح بفئتيه “جل/ دق”:

نتائج فئة الفردي جل لون الشقح

1- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

2- مجعد فهد محمد الدوسري

3- بداح مناحي مقعد الدوسري

4- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

5- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

نتائج فئة الفردي دق لون الشقح

1- بندر فهاد جخدب السعدي

2- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

3- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

4- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

5- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري

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