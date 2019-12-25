الدوسري يغيب عن مباراة الهلال والحزم

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب النجم سالم الدوسري عن مباراة الهلال والحزم ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإصابة.

وتعرض سالم الدوسري إلى التهاب في الركبة، وغاب عن المشاركة في تدريبات الهلال الجماعية بالأمس، حيث تواجد في العيادة الطبية، قبل أن يتأكد غيابه عن مباراة الحزم.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الحزم، مساء يوم غد الخميس، ويطمح للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط لاستعادة صدارة الدوري، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جمهوره.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ولكنه خاض 9 مباريات فقط؛ لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

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