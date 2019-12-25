الذهب بأعلى مستوى له في شهر ونصف
صعد في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة

الذهب بأعلى مستوى له في شهر ونصف

2019/12/25
الساعة 3:32 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، أمس الثلاثاء، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1490.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وفق “رويترز”.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 7 نوفمبر عند 1490.75 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمائة إلى 1494.30 دولار.

وأظهرت بيانات الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

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