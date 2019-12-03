الذيابي بمنتدى الإعلام السعودي: الصحافة باقية.. ولكن بشروط
أكد أهمية تطوير الرسالة والمحتوى

الذيابي بمنتدى الإعلام السعودي: الصحافة باقية.. ولكن بشروط

2019/12/03
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الكاتب والإعلامي جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة “عكاظ”، أهمية تطوير الصحافة للرسالة الإعلامية والمحتوى الذي تقدمه للجمهور.

وقال الذيابي، في جلسة بعنوان “سباق التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية” ضمن فعاليات اليوم الثاني بمنتدى الإعلام السعودي، إن المؤسسات الإعلامية محورها “القارئ”، مؤكدا أن المواطن اليوم أصبح يكتب ويقرأ بعكس ما كان يحدث في السابق، موضحاً أن الصحافة باقية وشغف الحصول على المعلومة دائم بشرط مواكبة التطوير، فلا مجال للركود في مجال الصحافة أو التثاؤب فالتطوير مطلوب.

وشدد الذيابي على أهمية مواكبة التطورات المستجدات في صناعة الصحافة، موضحاً أن القصة ليست قصة معركة ولا خصومة ولا قرع طبول، القصة أن هذه الوسائل الإعلامية المتغيرة يجب أن نتطور معها ونتواكب معها.

وأشار إلى أننا نحتاج لميثاق شرف حقيقي وأن يجد مجاله في التطبيق، مضيفا أن هيئة الصحفيين يعول عليها الكثير في هذا الشأن.

وناقشت الجلسة مرحلة التحول الرقمي في مؤسسات الإعلام، وتأثير هذه المرحلة على صناعة الإعلام التقليدي، والعوائد المترتبة على عملية التحول تلك، من خلال التحول الرقمي لمؤسسات الإعلام بين “الضرورة” و”الرغبة”، وعوائد التحول الرقمي على مستوى التنافسية، وتطوير الصناعة الإعلامية، وتحفيز الإبداع واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

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