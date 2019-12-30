الذيب في القليب يعود في موسم الرياض

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض لحجز تذاكر مسرحية الذيب في القليب للفنان والنجم الكوميدي المتألق ناصر القصبي.

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “مسرحية الذيب في القليب للفنان ناصر القصبي هي من أجمل المسرحيات السعوديَّة الحديثة، والتي تعبّر عن قوَّة مسرحنا وجماله، لا تفوت حضورها من 2 إلى 18 يناير”.

وأضاف حساب موسم الرياض أنه يمكن حجز تذاكر مسرحية الذيب في القليب للفنان ناصر القصبي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشِّنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدَّد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمَّى “شتاء الرياض”، وهو المسمَّى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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